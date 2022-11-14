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Россия неделю не прибегала к массированным ударам: с чем связано "затишье"

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Понедельник 14 ноября 2022 13:38
Россия неделю не прибегала к массированным ударам: с чем связано "затишье" Фото: Россия неделю не прибегала к массированным ударам (zaxid.net)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не может позволить себе наносить массированные удары по территории Украины на постоянной основе, ведь она уже испытывает дефицит вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната на брифинге.

По его словам, на прошлой неделе оккупанты не прибегали к массовым обстрелам Украины. Они также не применяли иранские беспилотники Shahed 136 и крылатые ракеты.

"Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибр", особенно "Калибров"", - сказал Игнат

Он отметил, что Россия применила до 15 ракет "Калибр" в октябре. Понятно, что захватчики испытывают дефицит этих ракет. Так, их нельзя быстро изготовить, ввести в действие и поставить на носители.

При этом в Черное море уже выведены носители "Калибров", поэтому возможны любые провокации с нанесением ударов.

""Затишье" это условное, война же продолжается. Условное затишье можно связывать с действиями на Южном направлении. Видим что произошло - произошло освобождение Правобережья Днепра. Вероятно, враг все внимание сосредоточил именно на этих мероприятиях, чтобы максимально сохранить свою группировку войск на этом направлении и безопасно его передислоцировать на Левый берег", - добавил спикер Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что РФ уже использовала 80% своих современных ракет. Так, у агрессора осталось около 120 "Искандеров".

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до февраля.

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