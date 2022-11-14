РФ выпустила по Сумской области почти 150 мин и ракет: есть раненые и разрушения

В понедельник, 14 ноября, россияне выпустили 143 снаряда, мины и ракеты по Сумской области. В результате атак оккупантов три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"143 вражеских снаряда, мин и ракет взорвались на пограничные Сумской области.

В течение дня россияне обстреляли семь общин. Есть разрушенные дома и раненые местные жители", - заявил глава области.

По словам Живицкого, с самого утра враг ударил по критической инфраструктуре области по САУ. Повреждены производственные помещения, а трое ранены, сейчас в больнице. Также глава ОВА подробно сообщил о последствиях российских обстрелов: