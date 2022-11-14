ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 510 российских захватчиков. В общей сложности страна-агрессор за время полномасштабной войны против Украины потеряла уже 81 370 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили: личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,

танков - 2848 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 206 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),

крылатых ракет - 399 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,

специальной техники - 160 (+0).