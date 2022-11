Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров М113 с минометами

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы", - написал он.

Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.

Более дружеский поддержка от ha reached jeho destination . 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Литвия fulfills его obligations and now 62 M113 различных purposes должны быть на Украине. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7