Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров М113 с минометами

Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter .

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы", - написал он.

Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.

Более дружеский поддержка от ha reached jeho destination . 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Литвия fulfills его obligations and now 62 M113 различных purposes должны быть на Украине. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 14, 2022

Напомним, ранее в Украину из Литвы прибыли 13 генераторов.

Кроме того, народ Литвы собрал 250 000 долларов на покупку морского дрона для Украины.

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