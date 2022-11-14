Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - сказал он военным.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Уже появились первые фотографии визита президента в Херсон.

Президент подтвердил свою поездку в Херсон и также опубликовал ряд снимков.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который также находится в Херсоне, опубликовал видео, на котором Зеленский дает пресс-конференцию.

Отметим, что Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Напомним, что 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Кроме этого, Зеленский отметил ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

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