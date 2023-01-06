США объявили рекордный пакет помощи для Украины. Что в него вошло
Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карина Жан-Пьера на брифинге.
"Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - отметила она.
По ее словом, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.
Ранее СМИ сообщали, в очередном пакете помощи будут:
- дополнительные ракетные системы HIMARS
- бронемашины HUMVEE
- бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP
- зенитные ракеты Sea Sparrow
- легкие танки M2 Bradley
Подробнее о последних читайте в материале РБК-Украина "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".
Фото: характеристики M2 Bradley (инфографика armyinform.com.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории. В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.