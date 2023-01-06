США объявили рекордный пакет помощи для Украины. Что в него вошло

Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карина Жан-Пьера на брифинге.

"Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - отметила она.

По ее словом, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

Ранее СМИ сообщали, в очередном пакете помощи будут:

дополнительные ракетные системы HIMARS

бронемашины HUMVEE

бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP

зенитные ракеты Sea Sparrow

легкие танки M2 Bradley

Подробнее о последних читайте в материале РБК-Украина "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".

Фото: характеристики M2 Bradley (инфографика armyinform.com.ua)