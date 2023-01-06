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Россияне дважды ударили ракетами по Краматорску: есть повреждения

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Краматорск, Пятница 06 января 2023 13:01
Россияне дважды ударили ракетами по Краматорску: есть повреждения Иллюстративное фото: россияне дважды ударили ракетами по Краматорску (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 6 января, уже дважды ударили ракетами по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он сообщил, что в результате атаки есть попадание в частный жилой дом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что сегодня утром россияне обстреливали город.

Как сообщалось ранее, 3 января оккупанты снова ударили по Краматорску, пострадал работник бригады по ремонту электросетей.

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Краматорск Донецкая область
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