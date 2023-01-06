Россияне дважды ударили ракетами по Краматорску: есть повреждения
Иллюстративное фото: россияне дважды ударили ракетами по Краматорску (Getty Image)
Российские оккупанты сегодня, 6 января, уже дважды ударили ракетами по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Он сообщил, что в результате атаки есть попадание в частный жилой дом.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что сегодня утром россияне обстреливали город.
Как сообщалось ранее, 3 января оккупанты снова ударили по Краматорску, пострадал работник бригады по ремонту электросетей.
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