Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
В пятницу, 6 января, Белый дом объявил о выделении Украине нового рекордного пакета военной помощи. Сумма помощи составила 3,075 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Пентагона и Госдепартамента США.
Новый пакет помощи включает в себя сокращение запасов техники Министерства обороны на 2,85 млрд долларов для немедленного предоставления Украине и 225 млн долларов в рамках военного финансирования для создания долгосрочного потенциала и поддержки модернизации вооруженных сил Украины. Он также включает 682 млн долларов для европейских партнеров и союзников, чтобы помочь стимулировать и восполнить пожертвования военного оборудования Украине.
В новый пакет военной помощи входят:
- 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
- 138 машин HMMWV;
- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин обеспечения боеприпасами;
- 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10 тысяч минометных снарядов калибра 120 мм;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- ракеты ПВО РИМ-7;
- 4 тысячи авиационных ракет Zuni;
- примерно 2 тысячи противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика.
Напомним, США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов.
Кроме того, США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории. В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.
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