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Россияне за первые три часа "перемирия" 14 раз обстреляли Луганскую область

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Луганск, Пятница 06 января 2023 21:08
Россияне за первые три часа "перемирия" 14 раз обстреляли Луганскую область Фото: россияне за первые три часа перемирия 14 раз обстреляли Луганскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска не придерживались обещанного Владимиром Путиным перемирия. В пятницу, 6 января, они трижды штурмовали один из населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в первые три часа обещанного перемирия, с 12:00 до 15:00 пятницы, 6 января, оккупанты 14 раз избивали из артиллерии.

"Коротко о 3 часах путинского "рождественского перемирия" в Луганской области. Рашисты 14 раз избивали из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов", - написал Гайдай.

Он добавил, что в деоккупированных селах области люди целый день вынуждены сидеть в подвалах.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

Напомним, Федоров сообщал, что россияне в Мелитополе начали переодеваться в гражданское , чтобы таким образом выискивать местных партизан.

Кроме того, представители оккупационной "полиции" в Мелитополе объявили в розыск своих военных за грабеж.

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