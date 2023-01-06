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В Беларусь прибыл еще один эшелон с российскими военными, - "Гаюн"

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Пятница 06 января 2023 19:51
В Беларусь прибыл еще один эшелон с российскими военными, - "Гаюн" Фото: в Беларусь прибыл еще один эшелон с российскими военными (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларусь на специальном поезде прибыл еще один эшелон, в котором могли находиться около 800 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сообщество железнодорожников Беларуси" и "Беларускі Гаюн".

По сведениям "Сообщества" сегодня ночью в 01:10 (по киевскому времени) через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал специальный поезд, в составе которого находилось около 15 пассажирских вагонов с личным составом армии РФ.

В Беларусь прибыл еще один эшелон с российскими военными, - &quot;Гаюн&quot;

На данный момент станция назначения в Беларуси неизвестна. Предположительно, эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск.

Сообщается, что в вагонах могли быть примерно 800 человек.

По мнению "Гаюна", нельзя исключать, что после остановки в Витебской области, эшелон мог продолжить движение, например, в Брестскую область, в район Барановичей, куда за последние сутки прибыли еще три эшелона военной техники из России.

Кроме того, недавно Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских БТР 82А.

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