ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона человек, - разведка

Новина українською →
Пятница 06 января 2023 21:03
Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона человек, - разведка Фото: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого Guardian.

По его словам, России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.

Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - сказал Скибицкий.

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.

"Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону", - добавил он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия в начале января готовится ввести военное положение и закрыть границы для мужчин.

Между тем, руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг также отметил, что РФ планирует объявить вторую волну мобилизации, хотя фактически этот процесс в стране не прекращался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины Мобилизация в России
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет