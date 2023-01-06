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Небольшой снег, местами дождь и минус 20: прогноз погоды на выходные

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Киев, Пятница 06 января 2023 15:19
Небольшой снег, местами дождь и минус 20: прогноз погоды на выходные Фото: в Украине на выходных ожидается значительное похолодание (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу и воскресенье, 7 и 8 января, в Украине прогнозируется холодная погода. В частности, температура воздуха ночью опустится до -20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в восточных и северо-восточных областях ночью составит -14 -20 градусов, а днем -6 -13.

На остальной территории страны на выходных температура ночью опустится до -7 -14 градусов, а днем до -1 -7. В западных и юго-западных областях ночью прогнозируется 0 -6 градусов, а днем от -1 градуса до +5.

На выходных будет преимущественно без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой снег, местами с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что на Рождество в Украину придут сильные морозы, но настоящую зиму почувствуют не все регионы. При этом потепление придет уже с 10 января.

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