Зеленский обратился к украинцам: ПВО сделает все возможное, но учитывайте тревогу на праздники

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед Рождеством. Он попросил граждан Украины обращать внимание на воздушную тревогу во время праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности", - заявил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

При этом министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что оккупанты планируют совершить террористические акты в храмах на временно оккупированных территориях во время празднования Рождества.

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