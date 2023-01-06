Ловушка Путина. Что скрывает Россия за "перемирием" и как реагирует мир

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам ввести "рождественское перемирие". Армия агрессора якобы должна прекратить огонь с 12:00 6 января на 36 часов. К такому же шагу глава Кремля призвал и Украину. Однако данное предложение сразу же было отвергнуто украинской стороной и раскритиковано на Западе.

Чего можно ждать от Путина и как на предложение о "перемирии" от РФ реагиуют в мире - в материале РБК-Украина ниже.

Путин призывает к прекращению огня

Вчера глава РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество. Незадолго до этого с предложением о временном перемирии также выступил патриарх РПЦ Кирилл. Якобы с учетом этого и было сделано поручение президента.

Согласно указу МО РФ, перемирие должно быть установлено с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Кроме того, Путин призвал Украину прекратить огонь на праздники, "чтобы у людей была возможность посетить церковные службы".

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - заявил он.

"Перемирие" как прикрытие?

Резкая реакция украинской стороны последовала сразу же после заявлений российского руководства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение РФ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды. Он отметил, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия.

"РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…" - написал Подоляк.

Кроме того, по словам Подоляка, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попробовать убедить европейцев в том, чтобы они начали давить на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии". Государство-агрессор должно покинуть территорию нашей страны. Он также заявил, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

Вечером 5 января в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский сделал заявление, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Глава государства напомнил, что именно Украина предложила начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск из нашей страны на Рождество, но РФ тогда отвергла его.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", - добавил Зеленский.

В МВД не исключают провокаций на Рождество

Российские войска могут использовать объявленное прекращение огня для провокаций в церквях. Еще одним вариантом, зачем агрессору потребовалось перемирие может быть отвлечение внимание от оккупированной Макеевки, где 1 января погибли сотни мобилизованных.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко не исключает подготовку к провокациям в Киево-Печерской Лавре на Рождество.

Также по его словам, запрос Путина о "перемирии" - это попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля.

"Дело в том, что традиционная тактика россиян: после громких поражений засыпать эфир тысячами никчемных переговоров сработала. Более того, должны быть озвучены имена виновных и уже сейчас ясно, что это будут стрелочники вместо генералов", - объяснил Денисенко.

В Минреинтеграции Украины предупреждают о возможных террористических актах в храмах на оккупированных территориях в период празднования Рождества.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей на праздники.

Что говорят на Западе

Президент США Джо Байден скептически отнесся к заявлению Путина о прекращении огня и назвал его "попыткой найти кислород".

"Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород", - подчеркнул Байден.

В свою очередь в госдепартаменте США считают объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "рождественское перемирие" циничным, учитывая прошлые атаки на Украину в день Нового года.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что США "мало верят" в намерения диктатора. В Вашингтоне выразили мнение, что "перемирие" является временной паузой перед повторным наступлением РФ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией. Поэтому Германия продолжит поддерживать Украину.

"Если бы Путин хотел мира, он бы вернул своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва", - подчеркнула Анналена Бербок.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы любое прекращение огня в Украине во время православного Рождества.

При этом в официальном представительстве ООН подчеркивают, что никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.