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Россияне обстреляли дома и больницу в Курахово: есть раненый

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Донецкая область, Пятница 06 января 2023 12:55
Россияне обстреляли дома и больницу в Курахово: есть раненый Фото: россияне обстреляли дома и больницу в Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 6 января вновь обстреляли Курахово в Донецкой области. Вследствие атаки повреждены жилые дома и больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Для атаки российские оккупанты применили артиллерию.

"Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы - там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек", - рассказал он.

Кириленко отметил, что Курахово уже далеко не впервые подвергается такому удару.

Фото: последствия обстрела Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, 3 января россияне обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал. По последним данным, в результате атаки четыре человека получили ранения и один погиб.

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