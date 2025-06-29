ГУР запустило производство боевых наземных роботов "ЛЕГІТ"
В Украине начали производить боевых роботов "ЛЕГІТ". Над разработкой работали сотрудники Главного управления разведки и инженеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион ГУР МО.
Легион ГУР сегодня, 29 июня, сообщил, что начал производство наземных роботизированных комплексов под названием "ЛЕГІТ".
По данным разведки, данные комплексы были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.
"Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач", - отметили в ГУР.
Производство оружия в Украине
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.
Мы также писали, что еще в начале года, в правительстве заявляли, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов в этом году.
Также ранее президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские ракеты "Паляница", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. По его словам, украинские баллистические ракеты еще готовятся.
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