ГУР запустило производство боевых наземных роботов "ЛЕГІТ"

В Украине начали производить боевых роботов "ЛЕГІТ". Над разработкой работали сотрудники Главного управления разведки и инженеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион ГУР МО .

По данным разведки, данные комплексы были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.

Легион ГУР сегодня, 29 июня, сообщил, что начал производство наземных роботизированных комплексов под названием "ЛЕГІТ".

Производство оружия в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

Мы также писали, что еще в начале года, в правительстве заявляли, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов в этом году.

Также ранее президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские ракеты "Паляница", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. По его словам, украинские баллистические ракеты еще готовятся.

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