Россияне выпустили по Украине рекордные 537 целей: сколько ракет и дронов сбила ПВО
Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне этой ночью атаковали Украину:
- 477 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Чауда (Крым), более 250 из них - "Шахеды";
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;
- 7 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и Крыма;
- 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К" из Саратовской, Курской, Брянской областей;
- 5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.
Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны):
- 211 вражеских беспилотников сбито огневыми средствами, 225 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23 сбита;
- 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 - локально потеряна;
- 4 крылатые ракеты "Калибр" сбиты.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) - в 8 локациях.
Ночная атака на Украину
Этой ночью россияне атаковали ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.
Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Запорожье, Полтавскую область, Смелу Черкасской области.
Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.
Как известно, во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.