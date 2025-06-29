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Россияне выпустили по Украине рекордные 537 целей: сколько ракет и дронов сбила ПВО

Украина, Воскресенье 29 июня 2025 09:17
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Россияне выпустили по Украине рекордные 537 целей: сколько ракет и дронов сбила ПВО Фото: силы ПВО обезвредили 475 целей РФ 29 июня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне этой ночью атаковали Украину:

  • 477 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Чауда (Крым), более 250 из них - "Шахеды";
  • 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;
  • 7 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и Крыма;
  • 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К" из Саратовской, Курской, Брянской областей;
  • 5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны):

  • 211 вражеских беспилотников сбито огневыми средствами, 225 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23 сбита;
  • 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 - локально потеряна;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" сбиты.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) - в 8 локациях.

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне атаковали ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.

Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Запорожье, Полтавскую область, Смелу Черкасской области.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

Как известно, во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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