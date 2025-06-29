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Россия может полностью запретить экспорт бензина: что стоит за резким решением Кремля

Россия, Воскресенье 29 июня 2025 16:33
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Россия может полностью запретить экспорт бензина: что стоит за резким решением Кремля Фото: Россия может полностью запретить экспорт бензина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство России рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина на фоне стремительного роста цен на внутреннем рынке. В то же время такой шаг может серьезно ударить по нефтяной отрасли и экономике в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как отмечают в разведке, на фоне стремительного роста цен на топливо российское правительство рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина, что может иметь далеко идущие последствия как для энергетического сектора, так и для россиян, которые уже ощущают на себе бремя неэффективной государственной политики.

Как результат - биржевые цены на бензин стремительно выросли. В июне бензин марки:

  • АИ-95 подорожал на 11 % - до 67 456 рублей за тонну,
  • АИ-92 - на 12 %, до 64 462 рублей.

Сообщается, что с начала года рост составляет более 25 %, что уже ощутимо бьет по кошелькам потребителей.

Кроме того, разведка рассказала, что обсуждается расширение действующих ограничений - от трейдеров и нефтебаз до непосредственных производителей, включая ключевых государственных игроков, таких как "Роснефть".

Параллельно с этим Кремль рассматривает уменьшение компенсаций нефтяным компаниям по механизму демпфера - инструментом, призванным сдерживать рост внутренних цен на топливо.

"Несмотря на недавнее снижение мировых цен на нефть, экспорт нефтепродуктов остается одним из немногих стабильных источников валютных поступлений для российской экономики. Полный запрет на экспорт бензина, вероятно, еще больше подорвет доходы отрасли и не принесет быстрого облегчения для внутреннего рынка", - объясняет разведка.

Заметим, что в конце прошлого месяца Служба внешней разведки сообщала, что Россия оказалась на пороге энергетического кризиса из-за падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), санкций и логистических трудностей.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что незадолго до этого, британская разведка тоже сделала неутешительный прогноз для России. Эксперты пришли к выводу, что Москве грозит резкий рост дефицита бюджета.

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