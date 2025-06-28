Папа Римский на украинском языке обратился к паломникам Украины

"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", - написал Папа Лев.

Он подчеркнул, что вера украинского народа сейчас подвергается тяжелому испытанию.

"Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что н скажет последнее слово и жизнь победит смерть", - отметил он.

Папа Лев XIV поздоровался с украинскими паломниками

Сегодня, 28 июня, верующие Украинской Греко-Католической Церкви совершили свое официальное паломничество в базилику Святого Петра в Ватикане по случаю Юбилея, который проходит под лозунгом "Паломники надежды".

Пройдя через Святые Двери базилики Святого Петра, епископы и верующие собрались перед главным престолом. В полдень к ним присоединился Папа Лев XIV.

Святейший Отец начал встречу знаком святого креста и приветствием "Мир да будет со всеми вами!".

Папа Лев поздравил всех прибывших верующих и отметил, что их паломничество является знаком стремления обновить веру и укрепить связь и сопричастие с Епископом Рима.

"Вера вашего народа сейчас подвергается тяжелому испытанию. Многие из вас, с тех пор как началась война, наверное, спрашивали себя: Господи, почему все это? Где Ты? Что мы должны делать, чтобы спасти наши семьи, наши дома и нашу Родину? Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", - отметил Папа Римский.

Реакция Зеленского

Заметим, что на речь папы Римского отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

"Благодарю Вас, Ваше Святейшество, за постоянные молитвы и сочувствие к Украине и нашему народу. Вместе должны остановить эту своевольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир", - подчеркнул президент.

Кроме того, он призвал Папу Льва помочь в возвращении украинских пленных, а также детей, которых Россия незаконно вывезла на свои территории.

"Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей - взрослых и детей, - которых удерживают в российском плену против их воли", - добавил Зеленский.