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Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Четверг 26 июня 2025 10:19
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Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Фото: Сейм Польши поддержал законопроект о выходе из Оттавской конвенции (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Польской Сейм поддержал законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. За это решение проголосовали 413 депутатов, 15 были против, трое воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Перед голосованием министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что этот шаг является чрезвычайно важным для безопасности региона. Он отметил, что инициатива выхода из конвенции была поддержана не только Польшей, но и странами Балтии и Финляндией.

"Польша не может быть ограничена правилами, которые мешают защищать нашу страну", - подчеркнул министр.

Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году и ратифицированная Польшей в 2012 году, запрещает применение и распространение противопехотных мин и требует их уничтожения. Однако ввиду обострения ситуации с безопасностью в регионе министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в марте призвали прекратить действие конвенции.

Что известно об Оттавской конвенции

Конвенция была принята 18 сентября 1997 года в Осло и вступила в силу в 1999 году. На сегодня к ней присоединились более 160 стран, среди которых большинство западных государств. Среди стран, которые не присоединились к договору, есть Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке, а Верховная Рада ратифицировала ее 18 мая 2005 года. На момент подписания Украина обладала пятым по величине запасом противопехотных мин в мире, уступая лишь Китаю, России, США и Пакистану - странам, которые, как и Индия, не присоединились к соглашению.

Участники конвенции обязуются никогда не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать их ни напрямую, ни через посредников.

В начале мая 2025-го парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах.

В середине июня парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции.

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