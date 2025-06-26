Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Польской Сейм поддержал законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. За это решение проголосовали 413 депутатов, 15 были против, трое воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Перед голосованием министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что этот шаг является чрезвычайно важным для безопасности региона. Он отметил, что инициатива выхода из конвенции была поддержана не только Польшей, но и странами Балтии и Финляндией. "Польша не может быть ограничена правилами, которые мешают защищать нашу страну", - подчеркнул министр. Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году и ратифицированная Польшей в 2012 году, запрещает применение и распространение противопехотных мин и требует их уничтожения. Однако ввиду обострения ситуации с безопасностью в регионе министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в марте призвали прекратить действие конвенции.