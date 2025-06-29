Брянск четвертый день подряд атакуют дроны: ПВО наделала вреда гражданским (фото, видео)
Брянск уже четвертый день подряд подвергается атакам дронов. Вражеская ПВО, которая пытается сбить беспилотники, уже повредила несколько жилых многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников, сегодня, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.
Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки.
Сообщается, что местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. При этом губернатор Александр Богомаз в своем сообщении утверждает, что все беспилотники были "успешно сбиты".
Удары по Брянску
Заметим, что вчера источники РБК-Украина сообщали, что дроны ГУР Минобороны "поздравили" Брянск с Днем Конституции Украины.
Стоит добавить, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.
По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".
Атаки по военным объектам Брянска продолжились 27 и 28 июня. Генштаб ВСУ подтвердил попадание дронов ГУР по объектам вражеского 120-го арсенала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.