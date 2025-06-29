Брянск четвертый день подряд атакуют дроны: ПВО наделала вреда гражданским (фото, видео)

Фото: Брянск четвертый день находится под атакой беспилотников (t.me GUmchs62)

Брянск уже четвертый день подряд подвергается атакам дронов. Вражеская ПВО, которая пытается сбить беспилотники, уже повредила несколько жилых многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, сегодня, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники. Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки. Сообщается, что местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. При этом губернатор Александр Богомаз в своем сообщении утверждает, что все беспилотники были "успешно сбиты".