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Брянск четвертый день подряд атакуют дроны: ПВО наделала вреда гражданским (фото, видео)

Брянская область, Воскресенье 29 июня 2025 16:48
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Брянск четвертый день подряд атакуют дроны: ПВО наделала вреда гражданским (фото, видео) Фото: Брянск четвертый день находится под атакой беспилотников (t.me GUmchs62)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Брянск уже четвертый день подряд подвергается атакам дронов. Вражеская ПВО, которая пытается сбить беспилотники, уже повредила несколько жилых многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, сегодня, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.

Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки.

Сообщается, что местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. При этом губернатор Александр Богомаз в своем сообщении утверждает, что все беспилотники были "успешно сбиты".

Удары по Брянску

Заметим, что вчера источники РБК-Украина сообщали, что дроны ГУР Минобороны "поздравили" Брянск с Днем Конституции Украины.

Стоит добавить, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.

По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

Атаки по военным объектам Брянска продолжились 27 и 28 июня. Генштаб ВСУ подтвердил попадание дронов ГУР по объектам вражеского 120-го арсенала.

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