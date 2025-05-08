Литва проголосовала за выход из договора о противопехотных минах, причина в России
Парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах на фоне обеспокоенности военной угрозой со стороны Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Голосование в парламенте по выходу из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, состоялось сегодня, 8 мая.
Reuters, сейчас все страны Европейского союза (ЕС) и НАТО, которые граничат с Российской Федерацией, речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, заявили о планах выйти из международного договора из-за военной угрозы с российской стороны.
"После выхода из договора страны смогут накапливать и устанавливать противопехотные мины через шесть месяцев после информирования других членов договора и Организации Объединенных Наций о своем решении", - добавляет Reuters
Литва усиливает границы
Недавно стало известно, что Литва усиливает охрану государственной границы и вводит новые ограничения на пунктах пропуска из-за провокаций Беларуси. Между тем как пишут СМИ, оппозиционная партия страны предлагает создать оборонительную линию, которая будет состоять из четырех частей, на границе с Россией и Беларусью, чтобы повысить готовность страны к возможным угрозам.
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