ua en ru
Чт, 08 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Литва проголосовала за выход из договора о противопехотных минах, причина в России

Четверг 08 мая 2025 13:12
UA EN RU
Литва проголосовала за выход из договора о противопехотных минах, причина в России Иллюстративное фото: Литва вышла из договора о противопехотных минах, причина в России (facebook.com/Latvijasarmija)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах на фоне обеспокоенности военной угрозой со стороны Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Голосование в парламенте по выходу из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, состоялось сегодня, 8 мая.

Reuters, сейчас все страны Европейского союза (ЕС) и НАТО, которые граничат с Российской Федерацией, речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, заявили о планах выйти из международного договора из-за военной угрозы с российской стороны.

"После выхода из договора страны смогут накапливать и устанавливать противопехотные мины через шесть месяцев после информирования других членов договора и Организации Объединенных Наций о своем решении", - добавляет Reuters

Литва усиливает границы

Недавно стало известно, что Литва усиливает охрану государственной границы и вводит новые ограничения на пунктах пропуска из-за провокаций Беларуси. Между тем как пишут СМИ, оппозиционная партия страны предлагает создать оборонительную линию, которая будет состоять из четырех частей, на границе с Россией и Беларусью, чтобы повысить готовность страны к возможным угрозам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва
NEWS
Зеленский в День победы над нацизмом: у них идол - дед на Красной площади, у нас - герои
Зеленский в День победы над нацизмом: у них идол - дед на Красной площади, у нас - герои
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике