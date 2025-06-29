Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему пилоту Максиму Устименко
Президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения массированной атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указе.
Обновлено в 19:40
Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором подтвердил, что подписал указ о награждении Максима Устименко званием Герой Украины. Президент подчеркнул, что это был один из лучших наших пилотов.
"К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки - было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито", - сказал глава государства.
Также он уточнил, что Устименко воевал еще со времен АТО, военный освоил четыре типа самолетов, и "на его счету - действительно важные результаты для Украины".
"Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям. Вечная память", - резюмировал Зеленский.
Что известно о Максиме Устименко
Отметим, что этой ночью Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты. В частности, было более 500 воздушных целей.
Пилот Максим Устименко непосредственно принимал участие в отражении этой атаки. Он применил весь комплект бортового вооружения и сбил 7 воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
Известно, что пилот успел отвести самолет от населенного пункта, однако не успел катапультироваться, в результате чего погиб.
"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - информировали Воздушные силы ВСУ.
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