"Речь о выживании". МИД объяснил, почему Украина отказалась от ограничений на мины

Украина с 2005 года придерживалась положений Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавской конвенции). Однако вторжение России поставило Украину в неравную ситуацию, поскольку россияне не подписывали этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что Россия, которая не является подписантом Конвенции, широко применяет противопехотные мины против Украины с 2014 года. С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, этот вид оружия предоставил оккупантам асимметричное преимущество.

"Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что перед Украиной из Оттавской конвенции вышло еще несколько государств Европы. Причиной стала потребность эффективной защиты от российской угрозы: приоритет сопротивления и обеспечению обороны родной земли выше необходимости соблюдать международные конвенции.

"Учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жестокой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства", - резюмировали в МИД.