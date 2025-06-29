"Речь о выживании". МИД объяснил, почему Украина отказалась от ограничений на мины
Украина с 2005 года придерживалась положений Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавской конвенции). Однако вторжение России поставило Украину в неравную ситуацию, поскольку россияне не подписывали этот документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
В МИД напомнили, что Россия, которая не является подписантом Конвенции, широко применяет противопехотные мины против Украины с 2014 года. С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, этот вид оружия предоставил оккупантам асимметричное преимущество.
"Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - сказано в сообщении.
В МИД напомнили, что перед Украиной из Оттавской конвенции вышло еще несколько государств Европы. Причиной стала потребность эффективной защиты от российской угрозы: приоритет сопротивления и обеспечению обороны родной земли выше необходимости соблюдать международные конвенции.
"Учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жестокой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства", - резюмировали в МИД.
Оттавская конвенция о запрещении противопехотных мин
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята 18 сентября 1997 года. Украина стала членом конвенции в 1999 году.
Верховная Рада ратифицировала ее в мае 2005 года. Стоит отметить, что Китай, Россия, Индия, Пакистан и США не присоединились к конвенции. Поэтому они сохранили свои запасы противопехотных мин.
29 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. СНБО и Кабмин получили поручение принять меры для обеспечения выполнения этого решения.
Не только Украины: кто еще вышел из конвенции
Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Польша, Литва, Латвия и Финляндия также приняли решение поставить собственную безопасность в приоритет:
- 26 июня Польский Сейм поддержал законопроект о выходе из конвенции.
- В начале мая 2025 года парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах.
- В середине июня 2025 года парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции.
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