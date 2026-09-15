Регулярные тревоги, которые затягиваются на часы: в МОН дали четкие рекомендации для школ

Формат обучения в школах во время войны и постоянных тревог зависит от многих факторов. Поэтому в МОН подготовили детальные рекомендации - как организовать образовательный процесс с учетом всех вероятных сценариев.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Сегодня условия, в которых школы организуют образовательный процесс, могут существенно отличаться, ведь зависят от:
"Поэтому единой модели, которая одинаково будет работать для всех школ, не может быть", - уточнили в МОН.
Речь о том, что каждое учебное заведение должно определять формат обучения с учетом:
В то же время каждая школа должна заранее утвердить возможные сценарии и алгоритм перехода между ними - в зависимости от изменения ситуации с безопасностью.
Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по организации учебного процесса в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения для того, чтобы помочь школам организовать этот процесс.
Документ содержит общие подходы, по которым школы могут:
"Это позволит не принимать решения каждый раз в момент возникновения новых рисков, а иметь понятный алгоритм перехода между форматами обучения и заранее определенные действия для каждого сценария", - объяснили украинцам.
Следовательно, методические рекомендации - призваны помочь школам перейти от ситуативного реагирования к заблаговременному планированию.
Их цель - не сохранить расписание при любых условиях, а создать понятную систему, при которой:
"Эти рекомендации появились именно по запросу учительства и учитывают опыт и предложения людей, которые ежедневно организуют обучение в условиях войны", - рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко.
Одним из ключевых приоритетов государства является безопасная образовательная среда.
"Безопасность учеников и учителей остается первым приоритетом", - подчеркнул глава МОН.
Уточняется, что за 2023-2026 годы на обустройство укрытий в учебных заведениях из государственного бюджета местным уже было направлено почти 20 миллиардов гривен.
Эти средства позволяют громадам:
"Важно дать школам не одну жесткую инструкцию на все случаи, а понятные инструменты, чтобы они могли найти лучшее решение для своих условий. Сохраняя главный баланс: безопасность всегда на первом месте, но делаем все для сохранения качества образования", - констатировал Бутенко.
В целом организация учебного процесса в украинских заведениях общего среднего образования должна проходить так:
В министерстве подчеркнули, что такой алгоритм должен быть подготовлен заранее и учитывать сценарии:
В МОН отметили, что предоставленные рекомендации "содержат типичные алгоритмы организации образовательного процесса, которыми могут пользоваться заведения общего среднего образования".
Ведь в работе над такими алгоритмами следует обращать внимание на ряд различных критериев.
Чтобы оценить собственные возможности, школе необходимо, прежде всего, определить возможность обеспечения безопасного и непрерывного очного обучения.
Для этого нужно оценить:
"Общее количество людей, которые одновременно находятся в школе, не может превышать возможности укрытия", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, если укрытие используется не только для пребывания во время тревоги, но и как пространство для обучения, школа должна учитывать фактическое количество обустроенных учебных мест.
Украинцам напомнили, что школы должны подготовить не одну модель, а несколько готовых сценариев обучения.
"На основе оценки собственных возможностей школа определяет базовую модель обучения и альтернативные сценарии, между которыми можно переходить в зависимости от ситуации с безопасностью", - объяснили в МОН.
Среди возможных моделей (форматов) упоминаются следующие:
Подчеркивается при этом, что переход к другому формату не должен происходить спонтанно.
То есть школа заранее определяет:
"По возможности, уроки следует начинать сразу в безопасных местах", - посоветовали в МОН.
Отдельно школа должна определить, как работать с разными предметами.
Ведь не все учебные активности одинаково легко перевести в укрытие или онлайн.
В МОН объяснили, что при планировании школа должна продумать и определить, какие занятия требуют:
Какие уроки могут проводиться в укрытии, или же какие учебные результаты могут быть достигнуты через самостоятельную, проектную или исследовательскую работу.
"Воздушная тревога не означает автоматическое прекращение образовательного процесса", - сообщили украинцам.
Если пребывание в укрытии является безопасным и там есть соответствующие условия - обучение может продолжаться в формах, которые соответствуют ситуации.
Это могут быть:
Если же тревоги становятся систематическими или суммарно длятся более двух часов в течение учебного дня несколько дней подряд - школе рекомендуется переходить:
"Если у части учеников нет дома безопасных условий или технической возможности для дистанционного обучения, школа может организовать для них безопасные учебные зоны или группы", - отметили в МОН.
В заключение в министерстве подчеркнули, что в рамках одного урока один учитель не должен одновременно проводить занятия:
"Вместо этого в течение дня или недели разные группы могут учиться в разных форматах в соответствии с определенным школой графиком", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали о продолжительности нового учебного года в школах Украины и возможных датах каникул для учеников в Киеве.
Кроме того, мы объясняли, хватает ли школам укрытий для полноценного очного обучения во время войны.
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