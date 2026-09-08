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Пересдача НМТ и двухдневный формат: как могут изменить правила экзамена в 2027 году

17:24 08.09.2026 Вт
4 мин
К чему готовиться выпускникам в следующем году?
aimg Ирина Костенко
Пересдача НМТ и двухдневный формат: как могут изменить правила экзамена в 2027 году Правила НМТ-2027 могут изменить (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сегодня специалисты работают над созданием оптимальной модели организации НМТ в 2027 году - чтобы экзамен соответствовал всем вызовам военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко.

Планируют ли менять количество предметов

Эксперт рассказала, что ее позиция, как и позиция УЦОКО, состоит в том, что "количество предметов (которые на сегодня есть) и содержание оценивания как таковое - отвечают потребностям и должны оставаться".

"Если проанализировать перечень этих предметов, то сейчас отказаться не от чего", - констатировала Вакуленко.

Она напомнила, что "Украинский язык" и "Математика" - это "те инструменты, которые проверяют действительно способность человека учиться".

Между тем, "История Украины" - "фундаментальное, мировоззренческое видение ребенка и способность на нем формировать какие-либо свои взгляды".

"И, кстати, отличать манипулятивную информацию (которой очень много из России) о нашем происхождении и кто мы есть, как люди, как нация", - добавила глава УЦОКО.

Это все, по ее словам, часть обязательного образования.

"И мы должны показать, что поступающий или поступающая в заведение высшего образования хотя бы это обязательное образование получил", - отметила специалист.

Могут ли "отказаться" от предмета по выбору

"Предмет по выбору - это тот предмет, который связывает школу с университетским поступлением. И с будущими направлениями подготовки", - напомнила Вакуленко.

Не менее важно и то, что предметы по выбору "создают наше школьное расписание". То есть "создают то, чем является сегодня школа".

"И смещение акцентов только на те предметы, которые обязательны - это была бы огромная потеря", - подчеркнула глава УЦОКО.

Она напомнила, что в 2022 году специалистам уже пришлось делать такой выбор (когда предмета по выбору не было).

"Но информация о таком изменении стала доступна довольно поздно, в марте. И это значит, что весь образовательный процесс предыдущих лет - не был подкорректирован под эту модель оценивания", - поделилась специалист.

Она отметила, что "это было вынужденное оценивание", которое можно было сделать в 2022 году.

"Больше на гибкость такого уровня мы не пойдем. Ибо такая гибкость - была бы вредной", - констатировала Вакуленко.

Введут ли двухдневный формат НМТ

"Если говорить о модели двухдневной... Мы еще в прошлом году говорили, что способны обеспечить двухдневную модель оценивания", - напомнила директор УЦОКО.

Она добавила, что ранее "решение об однодневной модели оценивания было принято в команде специалистов, говоривших о возможных рисках этой модели".

"Мы технологически, процессуально - можем ее обеспечить", - объяснила Вакуленко.

Но здесь, по ее словам, необходимо учитывать ряд важных факторов.

Речь идет, в частности, о вопросе доезда к временным экзаменационным центрам (ВЭЦ):

  • детей с временно оккупированных территорий (ВОТ);
  • детей, находящихся в зонах активных боевых действий.

"Этим детям нужно доехать в очень непростых условиях. Доедут ли они дважды? Смогут ли они получить этот комплекс результатов? Это - большая проблема", - рассказала специалист.

Она добавила, что "то же самое касается детей, которые вынужденно находятся за границей".

"Да, мы обеспечиваем очень широкую сеть временных экзаменационных центров. У нас 56 городов, где можно проводить оценивание, в 32 странах мира только в этом году", - констатировала глава УЦОКО.

В то же время она отметила, что в таких странах, как, например, Франция или Испания - нет большого количества центров.

Однако это - "большие страны с дорогой логистикой".

"И когда мама с подростком там находится, то это - по меньшей мере, оплата проезда в одну и в другую сторону двух человек. А в худшем случае - и больше (если мама с несколькими несовершеннолетними детьми там находится)", - отметила Вакуленко.

Следовательно, однодневная модель, по ее словам, была выбрана именно с учетом таких вызовов.

"Если будет другое государственное решение, мы готовы его выполнить", - подчеркнула директор УЦОКО.

Появится ли возможность пересдать экзамен

В августе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить отдельные правила НМТ - в частности, разрешить абитуриентам пересдачу экзамена до начала вступительной кампании.

"В настоящее время проводим консультативные встречи с коллегами из комитета, с Министерством образования... Выясняем оптимальную модель для организации определенной задачи", - сказала Вакуленко.

Она добавила, что " просто добавить какую-нибудь дополнительную сессию - будет невозможным ".

Поскольку это "значительно продолжит вступительную кампанию".

"И, к сожалению, на 1 сентября... Есть риски, что 1 сентября не будет такого набора, как всегда", - уточнила эксперт.

В то же время она подчеркнула: " мы точно выполним это поручение ".

"И мы точно сделаем так, чтобы подобная модель была внедрена. Но должны понять, каким образом это реально в наших условиях и обстоятельствах - полномасштабная война, отключение электроэнергии и постоянные тревоги", - подытожила глава УЦОКО.

Напомним, ранее МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ во время войны.

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