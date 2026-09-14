МОН обратилось к вузам из-за длительных тревог, ждут план действий

Из-за регулярных воздушных тревог и вражеских атак украинским вузам напомнили о важных правилах работы, которые должны обеспечить не только качественное обучение студентов, но и безопасность всех участников образовательного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николая Трофименко в Facebook.

Почему образование не может зависеть от одного сценария

Эксперт напомнил, что образовательный процесс во время войны "не может зависеть от одного сценария".

Трофименко объяснил, что "ситуация с безопасностью меняется быстро".

Следовательно, университеты, по его словам, должны "так же быстро перестраивать обучение".

Что нужно заранее сделать всем университетам

Заместитель министра сообщил, что каждое заведение высшего образования (ЗВО) должно заранее определить понятный протокол работы в различных условиях безопасности:

когда обучение происходит очно;

когда часть занятий переходит в дистанционный формат;

что делать (кому и как поступать) во время длительных воздушных тревог, перебоев со светом или связью;

как все возвращаются к привычному расписанию.

"Участники образовательного процесса должны знать эти правила до того, как возникнет кризисная ситуация", - подчеркнул чиновник.

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Что важно для дистанционного формата обучения

Дистанционный формат, по словам Трофименко, "тоже должен быть готовой системой", а не "решением, которое начинают собирать после очередной длительной тревоги".

Он уточнил, что заблаговременно стоит продумать и подготовить все аспекты и элементы, необходимые для обучения в таком формате:

рабочие места преподавателей;

доступ к электроэнергии и интернету;

университетскую цифровую платформу;

дистанционное расписание;

учебные материалы;

основной и резервный каналы связи.

"За годы пандемии и войны все заведения высшего образования наработали соответствующие решения. Сейчас целесообразно убедиться в их работоспособности и, в случае необходимости, усовершенствовать", - отметил представитель МОН.

Как могут работать вузы во время воздушных тревог

"Отдельно о воздушных тревогах. Безопасность - всегда имеет приоритет", - подчеркнул Трофименко.

Следовательно, если преподавателю или студентам нужно перейти в укрытие - "синхронное занятие прерывается на время перемещения".

Если же после этого часть группы из-за связи, электроэнергии или условий в укрытии не может вернуться к занятию, люди должны получить:

материалы для асинхронной работы;

доступ к записи или другим учебным материалам;

возможность получения консультации преподавателя.

Как должна измениться модель образовательной системы

"Для университетов особенно важно гибко работать с разными компонентами образовательной программы", - напомнил Трофименко.

Он объяснил, что лабораторные, практические занятия и работа со специальным оборудованием - требуют очного присутствия. Следовательно, их стоит планировать:

либо на периоды, когда это разрешает безопасность;

либо сразу в укрытиях.

Между тем консультации, самостоятельную или проектную работу можно организовывать:

либо дистанционно;

либо асинхронно.

"Планирование лекций должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечить усвоение необходимого материала в безопасных условиях и не потерять связь преподавателя с аудиторией", - добавил чиновник.

Такой подход, по его словам, "позволяет сохранять содержание программы, даже когда обычное расписание приходится постоянно корректировать".

"Именно дифференциацию занятий в зависимости от потребности в очном взаимодействии, оборудовании или возможности самостоятельной работы предлагают закладывать в модель образовательного процесса", - подчеркнул Трофименко.

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Какими должны быть базовые ориентиры каждого вуза

Заместитель министра образования и науки отметил, что "еще один очень важный аспект - коммуникация".

"Студент не должен искать расписание в одном чате, ссылку на занятие - в другом, а задачу - в третьем. Университету нужна понятная цифровая точка входа и резервный канал на случай технических проблем", - объяснил специалист.

Кроме того, после длительных изменений формата важно:

оценить, что удалось пройти по программе;

оценить, какие практические работы или темы требуют дополнительного времени;

скорректировать следующие недели обучения.

То есть образовательный процесс "должен оставаться управляемым" даже тогда, "когда внешние обстоятельства таковыми не являются".

В заключение Трофименко отметил, что "университетская автономия дает заведениям достаточно пространства, чтобы находить решения под собственные условия".

"Но ответственность здесь тоже на заведении: безопасность людей, минимизация образовательных потерь, понятные правила для студентов и преподавателей и сохранение качества образования должны оставаться базовыми ориентирами", - подытожил представитель МОН.