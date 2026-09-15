Регулярні тривоги, які затягуються на години: у МОН дали чіткі рекомендації для шкіл

Формат навчання в школах під час війни і постійних тривог залежить від багатьох факторів. Тож у МОН підготували детальні рекомендації - як організувати освітній процес з урахуванням всіх імовірних сценаріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Сьогодні умови, в яких школи організовують освітній процес, можуть суттєво відрізнятись, адже залежать від:
"Тому єдиної моделі, яка однаково працюватиме для всіх шкіл, не може бути", - уточнили в МОН.
Йдеться про те, що кожен заклад освіти має визначати формат навчання з урахуванням:
Водночас кожна школа має заздалегідь затвердити можливі сценарії та алгоритм переходу між ними - залежно від зміни безпекової ситуації.
Міністерство освіти й науки розробило методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану для того, щоб допомогти школам організувати цей процес.
Документ містить спільні підходи, за якими школи можуть:
"Це дасть змогу не ухвалювати рішення щоразу в момент виникнення нових ризиків, а мати зрозумілий алгоритм переходу між форматами навчання та заздалегідь визначені дії для кожного сценарію", - пояснили українцям.
Отже, методичні рекомендації - покликані допомогти школам перейти від ситуативного реагування до завчасного планування.
Їхня мета - не зберегти розклад за будь-яких умов, а створити зрозумілу систему, за якої:
"Ці рекомендації з'явилися саме на запит учительства і враховують досвід та пропозиції людей, які щодня організовують навчання в умовах війни", - розповів міністр освіти й науки України Андрій Бутенко.
Одним із ключових пріоритетів держави є безпечне освітнє середовище.
"Безпека учнів та вчителів залишається першим пріоритетом", - наголосив очільник МОН.
Уточнюється, що за 2023-2026 роки на облаштування укриттів у закладах освіти з державного бюджету місцевим вже було спрямовано майже 20 мільярдів гривень.
Ці кошти дають громадам змогу:
"Важливо дати школам не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти, щоб вони могли знайти найкраще рішення для своїх умов. Зберігаючи головний баланс: безпека завжди на першому місці, але робимо все для збереження якості освіти", - констатував Бутенко.
В цілому організація навчального процесу в українських закладах загальної середньої освіти має відбуватись так:
У міністерстві наголосили, що такий алгоритм повинен бути підготовлений завчасно та враховувати сценарії:
У МОН зауважили, що надані рекомендації "містять типові алгоритми організації освітнього процесу, якими можуть користуватися заклади загальної середньої освіти".
Адже у роботі над такими алгоритмами варто звертати увагу на низку різних критеріїв.
Для того, щоб оцінити власну спроможність, школі необхідно, перш за все, визначити можливість забезпечення безпечного та безперервного очного навчання.
Для цього потрібно оцінити:
"Загальна кількість людей, які одночасно перебувають у школі, не може перевищувати можливості укриття", - наголосили у міністерстві.
Крім того, якщо укриття використовується не лише для перебування під час тривоги, а й як простір для навчання, школа повинна також враховувати фактичну кількість облаштованих навчальних місць.
Українцям нагадали, що школи повинні підготувати не одну модель, а кілька готових сценаріїв навчання.
"На основі оцінки власної спроможності школа визначає базову модель навчання та альтернативні сценарії, між якими можна переходити залежно від безпекової ситуації", - пояснили в МОН.
Серед можливих моделей (форматів) згадуються такі:
Наголошується при цьому, що перехід до іншого формату не має відбуватися спонтанно.
Тобто школа заздалегідь визначає:
"За можливості, уроки варто розпочинати одразу в безпечних місцях", - порадили в МОН.
Окремо школа має визначити, як працювати з різними предметами.
Адже не всі навчальні активності однаково легко перевести в укриття чи онлайн.
У МОН пояснили, що під час планування школа має продумати та визначити, які заняття потребують:
Які уроки можуть проводитися в укритті, або ж які навчальні результати можуть бути досягнуті через самостійну, проєктну чи дослідницьку роботу.
"Повітряна тривога не означає автоматичне припинення освітнього процесу", - повідомили українцям.
Якщо перебування в укритті є безпечним і там є відповідні умови - навчання може продовжуватися у формах, які відповідають ситуації.
Це можуть бути:
Якщо ж тривоги стають систематичними або сумарно тривають понад дві години впродовж навчального дня кілька днів поспіль - школі рекомендовано переходити:
"Якщо частина учнів не має вдома безпечних умов або технічної можливості для дистанційного навчання, школа може організувати для них безпечні навчальні зони чи групи", - зауважили в МОН.
Насамкінець у міністерстві наголосили, що в межах одного уроку один вчитель не має одночасно проводити заняття:
"Натомість протягом дня або тижня різні групи можуть навчатися в різних форматах відповідно до визначеного школою графіка", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про тривалість нового навчального року в школах України та ймовірні дати канікули для учнів у Києві.
Крім того, ми пояснювали, чи вистачає школам укриттів для повноцінного очного навчання під час війни.
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