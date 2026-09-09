В Украине заработал первый подземный детсад: как его обустроили (фото)
В Харьковской области заработал первый в Украине подземный детский садик. Образовательное пространство называется "Мобиль" и позволяет организовывать полноценный образовательный процесс в очном формате даже во время воздушных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Где именно заработал первый подземный детсад
В МОН рассказали, что первый в Украине подземный детский сад "Мобиль" заработал в Песочинской громаде Харьковской области.
Отмечается, что новое образовательное пространство:
- рассчитано на 260 воспитанников;
- дает возможность организовывать полноценный образовательный процесс в очном формате даже во время воздушных тревог.
Подземный садик рассчитан на 260 детей (фото: mon.gov.ua)
Как оборудовали подземное пространство для детей
Согласно информации МОН, новое образовательное подземное пространство оборудовано:
- восемью учебными помещениями;
- медицинским пунктом;
- комнатой для приема пищи;
- санитарными комнатами;
- душевыми.
"Мобиль" - уникальное подземное пространство (фото: mon.gov.ua)
Укрытие является автономным благодаря:
- двум независимым источникам электропитания;
- резервным генераторам.
Новое подземное пространство оборудовано всем необходимым (фото: mon.gov.ua)
Сообщается также, что защитное сооружение соединено с корпусами заведения безопасными переходами.
"Благодаря этому дети и работники могут попасть в укрытие, не выходя на улицу", - отметили в МОН.
Зайти в сад-укрытие можно также через специальные переходы (фото: mon.gov.ua)
Особое внимание уделили созданию в заведении безбарьерной среды:
- обустроили лифты, подъемники и беспороговые маршруты;
- создали все необходимые условия для детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Безбарьерность - важная составляющая подземного сооружения (фото: mon.gov.ua)
"Подземный детский сад построен на условиях софинансирования из государственного, областного и местного бюджетов", - добавили в министерстве.
Приоритет государства во время войны
Украинцам напомнили, что сегодня приоритет власти - обеспечить детям возможность получать качественное дошкольное образование в очном формате.
Для этого государство поддерживает:
- строительство укрытий;
- создание безопасных условий обучения и развития.
"Возможность учиться и развиваться в безопасной образовательной среде - чрезвычайно важна для каждого ребенка", - подчеркнула заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.
Приоритет государства - очное обучение детей (фото: mon.gov.ua)
Сколько денег выделили на укрытия
В МОН сообщили, что в 2026 году была впервые предусмотрена государственная субвенция на обустройство укрытий в детских садиках.
"В этом году государство впервые предусмотрело отдельное финансирование на обустройство укрытий в заведениях дошкольного образования", - подтвердила Коновалова.
Общий объем финансирования составляет более 972 млн гривен.
Уточняется, что строительство и реконструкцию укрытий в учреждениях дошкольного образования осуществляют территориальные громады - при финансовой поддержке Европейского Союза (в рамках реализации инструмента Ukraine Facility).
Безопасность детей - превыше всего (фото: mon.gov.ua)
В каких областях реализуют такие проекты
По данным МОН, по состоянию на данный момент такие проекты реализуют в девяти областях Украины:
- Винницкой;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Киевской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской.
Гражданам пояснили, что при отборе проектов приоритет отдавали:
- громадам с высокими рисками насчет безопасности (в частности в прифронтовых регионах);
- объектам, на которых уже были начаты строительные работы.
"Наша задача - поддержать громады с самыми высокими рисками безопасности и помочь как можно большему количеству садиков возобновить образовательный процесс в очной форме", - подытожила Коновалова.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине меняют правила строительства детсадов уже с октября.
Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле в садики ходят только 55% украинских детей (и проблема сейчас - не в местах).
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