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Более 5 тысяч учеников вернутся к очной учебе: где открыли подземные школы и укрытия

14:05 03.09.2026 Чт
3 мин
В этом году на обустройство укрытий в школах выделили 5 млрд гривен государственной субвенции
aimg Василина Копытко
Более 5 тысяч учеников вернутся к очной учебе: где открыли подземные школы и укрытия В Украине завершили обустройство 15 подземных школ (фото: Getty Images)
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В семи областях Украины завершили строительство и обустройство 15 подземных школ и укрытий в заведениях общего среднего образования. Новые и модернизированные защитные сооружения рассчитаны на 4 980 мест, а в общем в этих школах обучаются 5 282 ученика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Министерства образования и науки Украины.

Где появились новые укрытия

Новые и модернизированные защитные постройки обустроили в громадах Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Значительная часть объектов расположена в громадах с высоким и очень высоким уровнем риска безопасности. Создание укрытий там должно обеспечить возможность организовать очное обучение даже в условиях войны.

"Хотим, чтобы каждый ученик имел возможность полноценно проживать свою школьную жизнь: учиться вместе с одноклассниками, общаться с учителями, развивать свои способности, находить друзей и строить планы на будущее. Именно поэтому возвращение детей к безопасному очному обучению является одним из ключевых приоритетов Минобразования", - отметил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Он также добавил, что государство продолжает инвестировать в укрытие, восстановление и развитие школьной инфраструктуры, чтобы в условиях войны украинские дети имели доступ к качественному образованию и могли учиться в среде, где их безопасность является первым условием.

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Сколько денег выделили на укрытие в 2026 году

В 2026 году на обустройство укрытий в школах предусмотрено 5 млрд гривен государственной субвенции.

Средства направляются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт защитных сооружений, в частности, на завершение проектов, начатых в предыдущие годы.

В этом году государственное финансирование охватывает 113 укрытий в 22 областях Украины. Приоритет предоставляют громадам с высоким и очень высоким уровнем риска безопасности.

В 2023-2026 годах из государственного бюджета местным бюджетам уже направили почти 20 млрд гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях.

По данным МОН, эти средства дают громадам возможность строить новые защитные сооружения, реконструировать имеющиеся и создавать условия для возвращения детей к очной учебе.

Ремонты и строительство укрытий осуществляют территориальные громады. Финансирование также происходит при поддержке международных партнеров - в частности, в рамках программы LEARN с Всемирным банком и инструмента Ukraine Facility Европейского Союза.

Укрытие в школах

Напомним, что в МОН отметили, что организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году должна осуществляться с учетом ситуации безопасности.

По состоянию на конец августа 2026 года, 90% учреждений общего среднего образования Украины (работающих в очном формате) имеют: или собственные укрытия; или доступ к арендованным укрытиям или другому типу пользования (например, пользуются укрытием ближайшего учебного заведения). В ведомстве подчеркнули, что 10% из них - ограничено пригодны укрытия.

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