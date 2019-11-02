Розведення сил та звільнення Яременко: новини за 1 листопада

В ООС оголосили про завершення розведення сил в Золотому, "Нафтогаз" різко підвищив ціну газу на листопад, нардеп Богдан Яременко йде з поста глави комітету ВР. .Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 1 листопада - в матеріалі РБК-Україна

В ООС оголосили про завершення розведення сил в Золотому

Українська сторона завершила розведення військ у Золотому Луганської області. Про це РБК-Україна повідомив речник прес-центру ООС Олександр Штупун. Розведення сил тривало три дні. ОБСЄ підтвердила розведення сил у Золотому

"Нафтогаз" різко підвищив ціну газу на листопад

НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляє прес-служба компанії. Газ для промислових споживачів подорожчає на 20%, після чого піднімуться ціни для населення

У Путіна назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу

Російська Федерація може виділити гроші на відбудову Донбасу, проте це залежить від того, яким шляхом піде врегулювання ситуації в регіоні. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ. Заява Пєскова прозвучала після того, як міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив, що Росія має виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу.

Яременко іде з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики

Народний депутат Богдан Яременко іде з посади голови комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Яременко Facebook.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко потрапив у скандал через те, що в ході засідання ВР листувався з дівчиною зі сфери інтимних послуг. До спікера парламенту Дмитру Разумкову вже звернулися представники ЗМІ з проханням винести на голосування питання про позбавлення народного обранця Яременко мандата.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні 2 листопада погіршиться, оголошено штормове попередежння. Синоптики попередили про пориви вітру 15-20 м/с. Погіршення погоди очікується на Правобережжі (у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській та частково Черкаській областях).

Росія хоче зірвати нормандський саміт обстрілами Петрівського, - Пристайко

Росія хоче зірвати проведення саміту в нормандському форматі за допомогою обстрілів на ділянці розведення в Петрівському. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час прес-конференції, передає кореспондентр РБК-Україна. У МЗС наголосили, що дата норманської зустрічі залежить від Росії.

НАБУ відкрило справу стосовно Кличка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завело справу на мера Києва Віталія Кличка на вимогу Вищого антикорупційного суду. Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в НАБУ. Раніше ВАКС зобов'язав бюро відкрити справу щодо Кличка за підозрою в можливому зловживанні владою.

Глава МОЗ звільнила всіх своїх радників

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників. Як повідомила міністр, вона вважає неприпустимим, коли "радника сприймають, як ще одного міністра". "А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо", - написала вона.

За словами Скалецької, більшість радників МОЗ не відповідали за свої дії.

Пристайко розповів про підготовку до нового обміну

Новий обмін утримуваними особами між Україною і Росією буде складнішим від попереднього і буде включати різні групи людей. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, в процес обміну полоненими будуть залучені правозахисники, уповноважений з прав людини і Служба безпеки України (СБУ).

В Україні очікується потужний землетрус: які області під загрозою

Потужний землетрус в найближчому часі може статися в Україні. Сейсмічна активність в Карпатах, яка зачіпає частину нашої країни, трапляється один раз на 100-120 років, і в 1908 році були зафіксовані останні потужні поштовхи.

Сейсмолог Олександра Кендзьора (Інститут геофізики НАН України) незабаром прогнозує досить сильний землетрус. За словами фахівця, на Закарпатті поштовхи можуть досягати 8 балів за 12-тибальною шкалою.