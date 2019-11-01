ОБСЄ підтвердила розведення сил у Золотому

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Розведення сил в Золотому стартувало 29 жовтня

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили розведення сил в Золотому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Як повідомляється, завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

"Представники СММ ОБСЄ, у тому числі з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що в разі загрози військовослужбовці ОС відкриють вогонь по противнику.

"У разі загрози життю та здоров'ю, захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки збройних сил, у жовтні 2019 року втрати незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР" і бойовиків Російської Федерації склали 96 осіб. З них безповоротних - 33 людини.

Нагадаємо, керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації на Донбасі полковник Олександр Борщевський назвав мета розведення сил і засобів у Золотому - це створення зони безпеки.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вітає розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все відбувається спокійно".