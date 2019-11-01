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Росія хоче зірвати нормандський саміт обстрілами Петрівського, - Пристайко

Новини » Політика     01.11.2019 - 15:21
Росія хоче зірвати нормандський саміт обстрілами Петрівського, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

У МЗС наголосили, що дата норманської зустрічі залежить від Росії

Росія хоче зірвати проведення саміту в нормандському форматі за допомогою обстрілів на ділянці розведення в Петрівському. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час прес-конференції, передає кореспондентр РБК-Україна.

За словами глави МЗС, в даний момент дата проведення нормандської зустрічі залежить лише від Росії, так як українська сторона виконує всі домовленості. Він додав, що однією з домовленостей є розведення сил на Донбасі, процес якого зривають незаконні збройні формування РФ.

"Ви пам’ятаєте, домовленостей було фактично дві - визнання формули Штайнмаєра ... і розведення в трьох ділянках. Сьогодні ми підходимо до розведення в останній третій ділянці (в Петрівському - ред.), тобто в принципі створюємо всі необхідні умови. На жаль, обстріли свідчать про те, що одна із сторін не хоче цього прогресу, тому що це останній крок перед зустріччю (в нормандському форматі - ред.)", - заявив він.

Також Пристайко нагадав, що під час нещодавньої розмови українського президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалася конкретна дата проведення нормандського саміту.

"І ми, французи і німці маємо готовність зустрітися найближчим часом, це залежить від російської сторони. На сьогодні ви бачите по їхній риториці, що все зсувається до того, що ми все ж таки найближчим часом зустрінемося", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що наразі немає чіткої дати проведення зустрічі у нормандському форматі щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Прес-секретар російського президента додав, що чутки про дату нормандського саміту та зустріч Путіна з Зеленським не відповідають дійсності.

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Новини України нормандский форматВадим Пристайко
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