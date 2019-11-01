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Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 12:54
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики попередили про пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні 2 листопада погіршиться, оголосили штормове попередежння. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, завтра вдень на Правобережжі (у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській та частково Черкаській областях) пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. На півночі та сході похолодало до +2+5 градусів, на решті території від +6 до +8. У центральних областях вночі від -2 до -5, на заході та півдні від 0 до -3. У столиці у п'ятницю також прохолодно.

Втім, за даними синоптика Наталки Діденко, наступного тижня погода суттєво покращиться, очікується зростання температури повітря до +20 градусів.

Як зазначила синоптик, на вихідних варто очікувати потепління, однак на заході можливі опади. Також на вихідних місцями прогнозується сильний вітер, який посилюватиметься до штормового. Вже у суботу температура повітря у більшості областей підвищиться до +6+11 градусів. У неділю в столиці варто очікувати сильного вітру, також ймовірний дощ.

Наступного тижня в Україні потепліє до +20 Сьогодні в Україні прогнозують до -8
Новини України ГідрометцентрШтормове попередження
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