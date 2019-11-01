"Нафтогаз" різко підвищив ціну газу на листопад

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Газ для промислових споживачів подорожчає на 20%, після чого піднімуться ціни для населення

НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, в порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підвищила з 1 жовтня 2019 року ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 4,9-5,6%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 899,00 - 5 458,00 грн/тис. куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанова №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.