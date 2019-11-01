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Глава МОЗ звільнила всіх своїх радників

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 17:28
Глава МОЗ звільнила всіх своїх радників
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Відповідний наказ Зоряна Скалецька підписала 1 листопада

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Facebook.

Як повідомила міністр, вона вважає неприпустимим, коли "радника сприймають, як ще одного міністра".

"А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо", - написала вона.

За словами Скалецької, більшість радників МОЗ не відповідали за свої дії.

"Нажаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності", - добавила міністр.

При цьому, Скалецька зазначила, що МОЗ продовжує працювати з експертним середовищем над вирішенням конкретних викликів і просуванням пріоритетів, але статусів "радника" більше не буде.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України планують провести внутрішній кадровий аудит. За словами Скалецької, в результаті кадрового аудиту в міністерстві повинні залишитися працювати найбільш ефективні співробітники.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука, який був призначений при Уляні Супрун.

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