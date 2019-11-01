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В ООС оголосили про завершення розведення сил в Золотому

Новини » Політика     01.11.2019 - 13:18
В ООС оголосили про завершення розведення сил в Золотому
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня 2019 року

Українська сторона завершила розведення військ у Золотому Луганської області. Про це РБК-Україна повідомив речник прес-центру ООС Олександр Штупун.

Розведення сил тривало три дні. Як заявив глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко, стартувало розведення військ 29 жовтня.

"Сьогодні завершився перший етап дзеркального розведенння сил та засобів, який тривав три доби. Тепер розпочався етап пошуку міновибухових загроз та знищення, демонтаж інженерних споруд: блиндажів та блокпостів" , - повідомив Штупун.

За його словами, перший етап розведення тривав три дні і завершився сьогодні 1 листопада близько 12:00 години.

"Другий етап який передбачає демонтаж споруд, знищення міно-вибухових загроз триває з 4 доби. Загалом весь процес розведення може тривати до 30 днів. На 30 день ОБСЄ починає веріфікацію. Офіційну заяву про завершення може робити ОБСЄ" - додав він.

Нагадаємо, так звана "ЛНР" сьогодні заявила, що зі свого боку завершила розведення сил в Золотому.

РБК-Україна писало, що керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації на Донбасі полковник Олександр Борщевський назвав мету розведення сил і засобів у Золотому - це створення зони безпеки.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все спокійно відбувається".

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