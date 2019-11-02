Разведение сил и увольнение Яременко: новости за 1 ноября

В ООС объявили о завершении разведения сил в Золотом, "Нафтогаз" резко повысил цену газа на ноябрь, нардеп Богдан Яременко уходит с поста главы комитета ВР. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 1 ноября - в материале РБК-Украина

В ООС объявили о завершении разведения сил в Золотом

Украинская сторона завершила разведения войск в Золотом Луганской области. Об этом РБК-Украина сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун. Разведение сил длилось три дня. ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом.

"Нафтогаз" резко повысил цену газа на ноябрь

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Газ для промышленных потребителей подорожает на 20%, после чего поднимутся цены и для населения.

У Путина назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса

Российская Федерация может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако это зависит от того, каким путем пойдет урегулирование ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Заявление Пескова прозвучало после того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса.

Яременко уходит с поста главы комитета ВР по внешней политике

Народный депутат Богдан Яременко уходит с поста главы комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Яременко в Facebook.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко попал в скандал из-за того, что в ходе заседания ВР вел переписку с девушкой из сферы интимных услуг. К спикеру парламента Дмитрию Разумкову уже обратились представители СМИ с просьбой вынести на голосование вопрос о лишении народного избранника Яременко мандата.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Погода в Украине 2 ноября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 м/с. Ухуджении погоды ожидается на Правобережье (в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично в Черкасской областях).

Россия хочет сорвать нормандский саммит обстрелами Петровского, - Пристайко

Россия хочет сорвать проведение саммита в нормандском формате с помощью обстрелов на участке разведения в Петровском. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции, передает кореспондентр РБК-Украина. В МИД подчеркнули, что дата норманнской встречи зависит от России.

НАБУ открыло дело в отношении Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда. Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в НАБУ. Ранее ВАКС обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

Глава Минздрава уволила всех своих советников

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 1 ноября подписала приказ об увольнении всех своих советников. Как сообщила министр, она считает недопустимым, когда "советника воспринимают, как еще одного министра". "А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо", - написала она.

По словам Скалецкой, большинство советников Минздрава не отвечали за свои действия.

Пристайко рассказал о подготовке к новому обмену

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет сложнее предыдущего и будет включать различные группы людей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, в процес обмена пленными будут вовлечены правозащитники, уполномоченный по правам человека и Служба безопасности Украины (СБУ).

В Украине возможно мощное землетрясение: какие области под угрозой

Мощное землетрясение в ближайшем времени может произойти в Украине. Сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, случается один раз в 100-120 лет, и в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки.

Сейсмолог Александра Кендзера (Институт геофизики НАН Украины) в скором времени прогнозирует довольно сильное землетрясение. По словам специалиста, на Закарпатье толчки могут достигать 8 баллов по 12-тибальной шкале.