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Пристайко розповів про підготовку до нового обміну

Новини » Політика     01.11.2019 - 14:01
Пристайко розповів про підготовку до нового обміну
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Новий обмін буде складнішим від попереднього і буде включати різні групи людей

Новий обмін утримуваними особами між Україною і Росією буде складнішим від попереднього і буде включати різні групи людей. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, в процес обміну полоненими будуть залучені правозахисники, уповноважений з прав людини і Служба безпеки України (СБУ).

"Це процес складний. До нього залучені не дипломати, а ті, хто займається обміном (правозахисники, омбудсвумен, СБУ). На відміну від попереднього етапу, цей етап включає різні групи людей і обмін відбуватиметься в різні сторони: в Росію, на тимчасово окуповану територію", - сказав міністр.

Нагадаємо, за словами Пристайко, зараз проходить період підбору підходящих кандидатів на обмін. Зараз вивчаються справи кандидатів на обмін, а також можливість їх звільнення.

При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

Також РБК-Україна писало, що "уповноважена з прав людини "ДНР" Дарина Морозова заявила, що бойовики готові до обміну полоненими з Україною за формулою "52 на 85".

У Раді вимагають звільнення полоненого Едварда Чікоша Зараз проходить період підбору кандидатів на обмін полоненими, - Пристайко
Новини України МЗСпленныеобмін полоненими
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