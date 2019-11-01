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У Путіна назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу

Новини » Політика     01.11.2019 - 14:53
У Путіна назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу
Фото: Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

У Кремлі не виключили участь у відбудові Донбасу

Російська Федерація може виділити гроші на відбудову Донбасу, проте це залежить від того, яким шляхом піде врегулювання ситуації в регіоні. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Росія разом з іншими країнами "робить все можливе, щоб сприяти врегулюванню конфлікту". Він також підкреслив, що для участі Росії у відновленні Донбасу потрібні певні умови.

"Це залежить від того, що буде відбуватися. Як буде врегулювання, коли", - додав Пєсков.

Зазначимо, заява Пєскова прозвучала після того, як міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив, що Росія має виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу.

"Чи будуть платити за це українці, за непідконтрольну територію, то, звичайно ж, немає. Це апріорі неможливо. Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор сплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Криклій натякнув, скільки коштуватиме відновлення інфраструктури Донбасу. За його словами, на це може знадобитися один або два річних бюджети України.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для реінтеграції Донбасу.

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