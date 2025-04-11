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Германия усиливает защиту Украины: Писториус раскрыл детали поставок ПВО и ракет

Украина, Пятница 11 апреля 2025 11:15
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Германия усиливает защиту Украины: Писториус раскрыл детали поставок ПВО и ракет Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Он будет включать важное вооружение, которое уже давно просит Киев.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Германия предоставит еще четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot.

Он также сказал, что лидеры обсудят запрос Украины на производство ракет по лицензии на местном уровне.

Что еще войдет в новый пакет помощи Украине от Германии

По данным Бундесвера, в пакет, в частности, также входят 15 основных боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Что включает весь пакет:

  • 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;
  • 15 основных боевых танков Leopard 1A5;
  • 300 разведывательных беспилотников;
  • 120 ПЗРК;
  • 14 артиллерийских систем;
  • 100 радаров наземного наблюдения;
  • 30 управляемых ракет PATRIOT;
  • 25 боевых машин пехоты Marder;
  • 100 тысяч боеприпасов.

Писториус также сообщил о перспективах поставок новых систем Iris-T в последующие годы, а также 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.

Войска Германии в Украине

Писториуса также спросили о планах по созданию сил поддержки, которые могли бы включать европейские войска в Украине, но он сказал, что "предпочел бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках" и оставаться "умным и амбициозным".

"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно попасть, но до тех пор нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", - сказал он.

Как сообщалось ранее, на днях европейские министры обороны провели новые переговоры относительно потенциального развертывания войск в Украине.

Источники РБК-Украина подтверждают, что действительно уже 5-6 стран рассматривают возможность отправлять войска в Украину, включая Британию и Францию.

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