Германия усиливает защиту Украины: Писториус раскрыл детали поставок ПВО и ракет
Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Он будет включать важное вооружение, которое уже давно просит Киев.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Германия предоставит еще четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot.
Он также сказал, что лидеры обсудят запрос Украины на производство ракет по лицензии на местном уровне.
Что еще войдет в новый пакет помощи Украине от Германии
По данным Бундесвера, в пакет, в частности, также входят 15 основных боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.
Что включает весь пакет:
- 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;
- 15 основных боевых танков Leopard 1A5;
- 300 разведывательных беспилотников;
- 120 ПЗРК;
- 14 артиллерийских систем;
- 100 радаров наземного наблюдения;
- 30 управляемых ракет PATRIOT;
- 25 боевых машин пехоты Marder;
- 100 тысяч боеприпасов.
Писториус также сообщил о перспективах поставок новых систем Iris-T в последующие годы, а также 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.
Войска Германии в Украине
Писториуса также спросили о планах по созданию сил поддержки, которые могли бы включать европейские войска в Украине, но он сказал, что "предпочел бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках" и оставаться "умным и амбициозным".
"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно попасть, но до тех пор нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", - сказал он.
Как сообщалось ранее, на днях европейские министры обороны провели новые переговоры относительно потенциального развертывания войск в Украине.
Источники РБК-Украина подтверждают, что действительно уже 5-6 стран рассматривают возможность отправлять войска в Украину, включая Британию и Францию.
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