Германия усиливает защиту Украины: Писториус раскрыл детали поставок ПВО и ракет

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Он будет включать важное вооружение, которое уже давно просит Киев.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Германия предоставит еще четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot.

Он также сказал, что лидеры обсудят запрос Украины на производство ракет по лицензии на местном уровне.

Что еще войдет в новый пакет помощи Украине от Германии

По данным Бундесвера, в пакет, в частности, также входят 15 основных боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Что включает весь пакет:

4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

15 основных боевых танков Leopard 1A5;

300 разведывательных беспилотников;

120 ПЗРК;

14 артиллерийских систем;

100 радаров наземного наблюдения;

30 управляемых ракет PATRIOT;

25 боевых машин пехоты Marder;

100 тысяч боеприпасов.

Писториус также сообщил о перспективах поставок новых систем Iris-T в последующие годы, а также 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.