ПВО и миллиарды долларов помощи: что получит Украина по результатам 27-го "Рамштайна"
Сегодня состоялось 27-е заседание Украины и партнеров в формате "Рамштайн". По результатам было объявлено о новых пакетах военной помощи и создании еще одной коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
В начале заседания к партнерам обратился президент Владимир Зеленский поблагодарил всех участников заседания и акцентировал на критической необходимости дополнительных систем Patriot.
"Сегодня только эти системы ПВО могут защитить украинские города от баллистических ракет, которыми россияне убивают гражданских лиц и разрушают инфраструктуру и жилые дома", - сказал он.
С момента предыдущей встречи партнеры анонсировали более 21 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Ведь для этого объединилась 51 страна мира.
По итогам встречи партнеры объявили о новой поддержке:
- Германия: в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к этим системам. Также Германия передаст 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder, и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общем, сумма дополнительной помощи до 2029 года составит 11 миллиардов евро.
- Великобритания предоставит помощи на 450 млн фунтов стерлингов: сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.
- Норвегия предоставила 100 млн фунтов стерлингов на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. В общем, Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на 5 млрд евро. Также объявила о 1 млрд помощи, в частности на боеприпасы и ПВО/ПРО.
- Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью 1 миллиард евро.
- Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 млн евро.
- Литва планирует выделить 20 млн евро на закупку боеприпасов.
- Эстония в ближайшее время предоставит Украине десять тысяч артиллерийских боеприпасов, а также сухие пайки для нужд ВСУ.
- Нидерланды выделяют 150 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины.
Также важным результатом является создание "коалиции РЭБ" при лидерстве Германии.
"Это важное решение, которое отвечает требованиям времени и усиливает наших воинов на фронте. Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", - заявили в Министерстве.
Заседание "Рамштайн"
Напомним, в Брюсселе сегодня состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Мы уже писали, что на встрече Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, и обязалась предоставить Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot.
В то же время, глава Пентагона Пит Гегсет не смог физически присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из-за собственного графика.
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