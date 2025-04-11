Зеленский ввел санкции против рупоров Кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только

Президент Владимир Зеленский сегодня ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте", - рассказал Зеленский.

Согласно указу №230/2025 с 11 апреля вводится в действие решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В приложении к документу указан перечень из физических и юридических лиц, против которых введены санкции. В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

Так санкции ввели против:

российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова;

российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой;

украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева;

пропагандиста Александра Шелеста;

российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша.

К ним применяются такие санкции как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Указ №229/2025 вводит санкции против российского теневого флота, и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.

"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам. Указ - вскоре", - сообщил перед этим Зеленский.