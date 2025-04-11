Зеленский ввел санкции против рупоров Кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только
Президент Владимир Зеленский сегодня ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.
"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте", - рассказал Зеленский.
Согласно указу №230/2025 с 11 апреля вводится в действие решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В приложении к документу указан перечень из физических и юридических лиц, против которых введены санкции. В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".
Так санкции ввели против:
- российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова;
- российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой;
- украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева;
- пропагандиста Александра Шелеста;
- российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша.
К ним применяются такие санкции как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.
Указ №229/2025 вводит санкции против российского теневого флота, и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.
"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам. Указ - вскоре", - сообщил перед этим Зеленский.
В начале февраля стало известно, что Украина введет три новых пакета санкций против представителей РФ. Ограничения планировали ввести против "теневого флота" России, пропагандистов и тех, кто помогает вывозить украинские памятники.
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