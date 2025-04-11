Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется

Для поддержки Украины была создана новая "коалиция возможностей", касающаяся ведения радиоэлектронной борьбы. В нее вошли Германия и еще 10 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Германии .

Так, новым является создание еще одной так называемой "коалиции возможностей", которая касается РЭБ.

Эта коалиция дополняет существующие восемь коалиций возможностей. Она была создана Германией и 10 партнерами для расширения возможностей Украины в следующих областях:

обеспечение собственной коммуникации;

разведка и нарушение коммуникаций противника;

защита от дронов;

эффективность собственных систем вооружения.

"Полученные знания также будут использованы в дальнейшем развитии возможностей Бундесвера", - отмечается в сообщении немецкого Минобороны.

В министерстве отмечают, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, а также гражданского населения.