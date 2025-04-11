В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВВК: что известно
В Луцке в помещении ТЦК нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Об этом сообщили РБК-Украина в Нацполиции.
"Проведен осмотр с участием СМЭ (судебно-медицинской экспертизы), предварительно, телесных повреждений на теле умершего не обнаружено. Окончательную причину смерти ждем по результатам экспертизы", - рассказали изданию в Нацполиции.
Местные СМИ пишут, что чрезвычайное происшествие случилось в помещении Луцкого ОМТЦК и СП, что в Луцке на улице Теремновской.
Отметим, что по информации источников РБК-Украина, речь идет о главе ВВК - враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.
Другие чрезвычайные события в ТЦК
Напомним, недавно РБК-Украина писало про смерть мужчины в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным медиков, военнообязанный скончался от острой сердечной недостаточности. Хотя перед этим он прошел ВЛК и был признан годным к военной службе.
Также мы рассказывали, что 1 февраля на заправке в Пирятине (Полтавская область), где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военный ТЦК. Он входил в конвой, сопровождавший военнообязанных.
Позже появилась информация, что подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, по которому везли мобилизованных. В настоящее время досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.
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