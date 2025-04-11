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В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВВК: что известно

Луцк, Пятница 11 апреля 2025 12:27
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В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВВК: что известно Фото: в ТЦК в Луцке нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии (facebook.com/volynarmy)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В Луцке в помещении ТЦК нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Об этом сообщили РБК-Украина в Нацполиции.

"Проведен осмотр с участием СМЭ (судебно-медицинской экспертизы), предварительно, телесных повреждений на теле умершего не обнаружено. Окончательную причину смерти ждем по результатам экспертизы", - рассказали изданию в Нацполиции.

Местные СМИ пишут, что чрезвычайное происшествие случилось в помещении Луцкого ОМТЦК и СП, что в Луцке на улице Теремновской.

Отметим, что по информации источников РБК-Украина, речь идет о главе ВВК - враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

Другие чрезвычайные события в ТЦК

Напомним, недавно РБК-Украина писало про смерть мужчины в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным медиков, военнообязанный скончался от острой сердечной недостаточности. Хотя перед этим он прошел ВЛК и был признан годным к военной службе.

Также мы рассказывали, что 1 февраля на заправке в Пирятине (Полтавская область), где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военный ТЦК. Он входил в конвой, сопровождавший военнообязанных.

Позже появилась информация, что подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, по которому везли мобилизованных. В настоящее время досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

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