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Зеленский анонсировал 540 миллионов на оборону: куда именно пойдут средства

Украина, Пятница 11 апреля 2025 19:23
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Зеленский анонсировал 540 миллионов на оборону: куда именно пойдут средства Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина выделит сотни миллионов гривен для усиления обороны. Средства направят на новейшие системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент объявил о существенном увеличении финансирования систем радиоэлектронной борьбы, которое составит дополнительные сотни миллионов гривен.

"Будет существенное новое финансирование систем радиоэлектронной борьбы - это плюс 540 миллионов гривен", - сообщил глава государства.

Зеленский сообщил, что он уже поручил правительству принять соответствующие решения для усиления защиты в этой сфере.

Радиоэлектронная борьба в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее сегодня во время заседания "Рамштайн" было объявлено о запуске коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова, к ней уже присоединились более 10 стран.

Стоит заметить, что радиоэлектронная борьба приобретает все большую роль в современных конфликтах и российско-украинская война не исключение. Подробно о том, что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что по данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, уже в конце февраля этого года в Украине более 140 компаний занимались производством средств радиоэлектронной борьбы.

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