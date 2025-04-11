Украина работает над собственным аналогом комплекса ПВО Patriot

Украинский оборонный сектор и правительство ведут переговоры с иностранными партнерами и работают над собственным проектом аналога комплекса ПВО Patriot. Он поставляется только из США и является единственной на сегодня установкой, которая может сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году.

"Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект и мы над ним работаем", - сказал Сметанин. Относительно других стран в мире, которые могут производить подобные комплексы, министр отметил, что такие есть и Украина уже ведет переговоры о частичной локализации. "Америка имеет партнеров, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", - добавил Сметанин.