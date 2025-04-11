Уиткофф и Путин завершили встречу в Москве: первые детали переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на сайт Кремля.

Сегодня в Москве Уиткофф встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После чего у него состоялись переговоры с Путиным.

Как заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин хотел обсудить с Уиткоффом варианты "урегулирования ситуации в Украине". При этом Песков отмечал, что встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько будет нужно Путину.

В 22:30, по киевскому времени, российские СМИ начали сообщать о том, что встреча Путина и Уиткоффа завершилась.

"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как заявляют российские СМИ, во встрече также участвовали помощник Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Визит Уиткоффа в Россию

Сегодня Уиткофф находится с визитом в России. У него уже встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Подробно о том, как эта встреча важна для президента США Дональда Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Интересно и то, что западные СМИ начали заявлять о недовольстве Трампа Путиным, в частности, из-за того, что Трамп понимает - Путин затягивает перемирие с Украиной.