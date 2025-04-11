ua en ru
Пт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Уиткофф и Путин завершили встречу в Москве: первые детали переговоров

Пятница 11 апреля 2025 22:42
UA EN RU
Уиткофф и Путин завершили встречу в Москве: первые детали переговоров Фото: Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Их разговор длился 4,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на сайт Кремля.

Сегодня в Москве Уиткофф встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После чего у него состоялись переговоры с Путиным.

Как заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин хотел обсудить с Уиткоффом варианты "урегулирования ситуации в Украине". При этом Песков отмечал, что встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько будет нужно Путину.

В 22:30, по киевскому времени, российские СМИ начали сообщать о том, что встреча Путина и Уиткоффа завершилась.

"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как заявляют российские СМИ, во встрече также участвовали помощник Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Визит Уиткоффа в Россию

Сегодня Уиткофф находится с визитом в России. У него уже встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Подробно о том, как эта встреча важна для президента США Дональда Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Интересно и то, что западные СМИ начали заявлять о недовольстве Трампа Путиным, в частности, из-за того, что Трамп понимает - Путин затягивает перемирие с Украиной.

Также сегодня Reuters писало о том, что Уиткофф, после предыдущей встречи с Дмитриевым, заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Мирные переговоры Перемирие России и Украины Стив Уиткофф Война в Украине
NEWS
Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется
Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ