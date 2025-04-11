США ужесточили условия сделки с Украиной по недрам: NYT узнало, что изменилось

США и Украина продолжают обсуждать подписание сделки о недрах. Вашингтон предложит Киеву проект документа с более жесткими условиями, чем были ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Новый проект соглашения о недрах

Сегодня, 11 апреля, в Вашингтоне стартуют технические переговоры по сделке о недрах между украинской и американской делегациями.

Украинскую делегацию возглавляет Тарас Качка, заместитель министра экономики, отвечающий за торговлю. В нее входят представители министерств экономики и юстиции.

По данным NYT, США подготовили для Украины новое предложение, которое возвращает требование президента США Дональда Трампа, чтобы Украина вернула Америке миллиарды за военную и экономическую помощь.

В частности, как и ранее, предусматривается, что Украина должна будет вносить половину своих доходов от проектов по добыче природных ресурсов - важнейших минералов, нефти и газа - в инвестиционный фонд, который будут контролировать США.

Планируется, что прибыль из этого фонда будет реинвестироваться в украинские проекты по добыче природных ресурсов.

Также в новом проекте соглашения отсутствует какое-либо упоминание о гарантиях безопасности для Украины, что не соответствует требованиям Киева.

Ужесточение условий сделки

Как пишет издание, проект соглашения содержит более жесткие условия для Украины. Документ предусматривает, что США будут претендовать на всю прибыль от фонда до тех пор, пока Киев "не возместит как минимум эквивалент американской помощи, полученной в ходе войны, плюс ежегодные 4 процента".

Также США хотят в рамках сделки получить "право первого предложения" по новым проектам и право накладывать вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. При этом в первый год действия соглашения Украине планируют запретить предлагать третьим сторонам любые инвестиционные проекты на более выгодных финансовых или экономических условиях, чем те, которые были предложены Вашингтоном.

США также планируют, чтобы фонд контролировала Международная корпорация финансирования развития - правительственное агентство США, которое отвечает за инвестирование в компании и проекты за рубежом. Агентство сможет назначать трех членов совета директоров, в то время как Украина - только двух. Также оно будет контролировать каждый проект, в который инвестируются средства фонда.

Неназванные украинские чиновники рассказали NYT, что рассматривают эти условия как предложение о начале дальнейших переговоров.