"Рамштайн". Как союзники помогают Украине и чего ждать от новой встречи

Что такое встречи "Рамштайн"

Это встречи стран-союзниц на уровне министров в рамках "Консультативной группы по вопросом обороны Украины". Формат назвали по месту проведения первого заседания на соответствующей базе Воздушных сил США в Германии. В дальнейшем встречи проходили в разных местах, очно и онлайн, но за ними закрепилось неофициальное название "Рамштайн".

На них союзники координируют усилия с целью ускорить поставки оружия Украине для противостояния вторжению Российской Федерации. Также там обсуждаются вопросы послевоенной поддержки Киева.

Список участников довольно широкий. Помимо партнеров из НАТО, на встречи приезжали представители Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Иордании, Катара, Кении, Либерии, Марокко, Австрии и других стран. В общей сложности формат насчитывает порядка 50 участников.

Когда пройдет восьмая встреча

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следующее заседание пройдет в ближайшее время.

"Мы возлагаем большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров. Вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн". Оно будет очень важным для объявления новых решений", - отметил он.

Он также назвал вооружения, в которых особо нуждаются Силы обороны Украины, - это системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы к ним.

Конкретной даты пока нет, но министр обороны Алексей Резников ранее предположил, что восьмой "Рамштайн" пройдет в январе 2023 года. Поскольку западные союзники живут в режиме мирного времени, и дальнейшая поддержка будет обсуждаться после зимних праздников.

"Поэтому реалистично и логично, что "Рамштайн" состоится в январе, но это не отнимает никаких коммуникаций на двусторонней основе, которые ежедневно у меня проходят с министрами обороны разных стран", - говорил он в декабре.

Фото: очередной "Рамштайн" должен пройти в январе (GettyImages)

На что рассчитывает Украина

На днях замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что на очередной встрече в формате "Рамштайн" следует ожидать максимального усиления Украины. Особенно после телефонных переговоров Владимира Зеленского с лидерами Канады, Норвегии, Великобритании, Нидерландов и других стран.

По его словам, встреча принесет хорошие новости об усилении оборонных потребностей Украины. Вероятно, в преддверии восьмого саммита накануне были подтверждены поставки военной техники из Франции.

Речь идет о легких колесных танках и бронетранспортеров. Зеленский после разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном отметил его лидерство в оборонной поддержке Украины.

"Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие для всех европейцев. Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал является чрезвычайно актуальным", - добавил украинский президент.

Что анонсируют западные партнеры

Франция

Макрон объявил о поставках тяжелых бронемашин AMX-10RC, которые с учетом вооружения подпадают под классификацию легких танков. По всей видимости, это стало возможной в связи со снятием их с эксплуатации. Например, несколько месяцев назад в Иностранном легионе отчитались о полной замене их на EBRC Jaguar.

Подробнее о них - в отдельном материале РБК-Украина.

Кроме того, украинской стороне будут переданы бронетранспортеры Bastion. Пока неизвестно, когда и сколько, но речь может идти о 20 единицах.

РБК-Украина также приводило главные факты об этих БТР.

США

Накануне президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается возможность поставки боевых машин Bradley, которые также называют легкими танками. А сегодня издание The Washington Post сообщило, что они могут войти в ближайший пакет военной помощи.

При этом высокопоставленный представитель администрации Байдена подчеркнул, что на складах в США находятся тысячи таких машин, поэтому отправка части из них в Украину не подорвет запасы американской армии.

О них читайте в материале "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".

Германия

Немецкое правительство уже передало 20 пусковых установок системы APWKS на пикапах и ракеты, а также две ремонтно-эвакуационные машины, тягач для танков, 7 гусеничных машин пехоты, 63 пикапа, 17 грузовиков, системы обнаружения дронов, разведывательные беспилотники и другую технику.

Что было на предыдущих "Рамштайнах"

С апреля 2022 года в данном формате прошло 7 встреч. Далее основные результаты каждого из заседаний Консультативной группы.

Первый "Рамштайн". Союзники выясняли возможности промышленного потенциала, чтобы определить, как производители оружия могут продолжать помогать Украине. Принято решение о предоставлении необходимых вооружений в сжатые сроки, более 30 стран обязались выделить более 5 млрд военной помощи.

Второй "Рамштайн". Союзники обязались нарастить поставки артиллерии 155-мм калибра и усилить береговую оборону Украины. В частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша объявили о передаче критически необходимых артсистем и боеприпасов. А Чехия анонсировала передачу вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем.

Фото: после каждого "Рамштайна" союзники усиливают поддержку Украины (GettyImages)

Третий "Рамштайн". США объявили поставки 18 гаубиц М777, десятков тысяч боеприпасов и ракет для систем HIMARS. Партнеры по итогам встречи заявили, что усилят украинское побережья ракетами Harpoon, Brimstone, а Германия пообещала поставить системы MARS II.

Словакия обязалась передать вертолеты Ми-17 и ракетные боеприпасы. Канада, Польша и Нидерланды - ствольную артиллерию.

Четвертый "Рамштайн". США объявили о поставках 1 000 высокоточных боеприпасов для 155-мм артиллерии и дополнительных систем HIMARS. Другие страны обязались обеспечить обучение украинских военных на натовских вооружениях, а также восстанавливать украинскую технику, поставлять запчасти и другие боевые средства.

Пятый "Рамштайн". Американская сторона заявила о передаче дополнительных гаубиц, противорадиолокационных ракет HARM, сотни броневиков Humvee, миллионов патронов, более 5 000 противотанковых систем и тысячи противотанковых мин.

Норвегия анонсировала поставки 160 ракет Hellfire, Германия - зенитных самоходных установок Gepard и бронированных танков-мостоукладчиков Biber.

Шестой "Рамштайн". На нем впервые официально было объявлено о поставках систем противовоздушной обороны. В дальнейшем украинские силы получили NASAMS, IRIS-T, Hawk и другие средства. Германия обязалась поставить дополнительные системы MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Канада и Нидерланды также объявили о поставках оружия и другой помощи на несколько десятков миллионов долларов.

Седьмой "Рамштайн". Греция объявила о готовности поставить 155-мм боеприпасы, Польша - дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия. Испания подтвердила поставки систем ПВО Hawk, Германия - дополнительные РСЗО, Канада и Швеция обязались передать вооружение и зимнее снаряжение на сотни миллионов долларов.

Формат примеряют на другие сферы

Энергетический "Рамштайн"

В октябре после смены тактики российских ракетных ударов и атак беспилотников в Украине заговорили о необходимости энергетического "Рамштайна". В его рамках должна координироваться помощь союзников в условиях постоянного повреждения объектов энергетики.

"Главное, что страны готовы к этому, готовы к совместной работе, чтобы помочь Украине преодолеть эти проблемы", - говорил тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По данным The New York Times, США в конце осени занялись формированием новой группы помощи для Украины, чтобы координировать поставки генераторов, трансформаторов и другого оборудования для срочного восстановления энергетических сетей. Первое такое заседание прошло в декабре 2022 года в Париже

Фото: первое заседание энергетического "Рамштайна" (GettyImages)

Финансовый "Рамштайн"

Осенью 2022 года президент Владимир Зеленский предложил партнерам присоединиться к финансовому "Рамштайну". В том числе потому, что на тот момент Украина не получила ни цента на предложенный план оперативного восстановления Fast Recovery на сумму 17 млрд долларов.

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что эта модель может касаться прямой бюджетной помощи и поддержки в краткосрочной перспективе. Но выразила сомнения насчет перспектив данного формата, когда речь идет о долгосрочных усилиях.

Тем не менее премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что первое заседание финансового "Рамштайна" может пройти в первом квартале 2023 года. Причем на высоком политическом уровне.

Информационный "Рамштайн"

Данный формат предложил министр культуры Александр Ткаченко. Повод - финансирование российской пропаганды в разы превышает информационные проекты западных стран.

Ожидается, что встреча в таком формате в ближайшее время пройдет в Варшаве или Париже. Ее цель - сделать санкции против пропагандистских российских медиа мировым трендом. Сначала каналы пропаганды будут убраны из информационного поля в США и Евросоюзе. Украинская сторона готовит план действий из 7 пунктов.